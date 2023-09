Voltre, torna la tradizionale Festa della Croce

Ritorna nel primo fine settimana di settembre la Festa della Croce a Voltre di Civitella giunta alla 58ª edizione.

"Nel 1965 un fabbro di Voltre e tre compaesani costruirono una croce di ferro – precisano gli organizzatori dell’associazione culturale e ricreativa di Voltre, che si avvale anche del patrocinio del Comune di Civitella – che fu poi trainata in cima ad una vetta che domina la zona. Da allora si celebra ai primi di settembre la festa e dal 2011 la croce è illuminata. Anche quest’anno in mezzo alle difficoltà del post alluvione abbiamo puntato, grazie ai sostenitori, ad un programma in grado di accontentare anche i palati più fini sia i bambini che gli adulti. E’ la festa più sentita dell’anno – concludono gli organizzatori – e ci teniamo molto perché è il momento in cui tanti ex residenti e amici da varie zone della Romagna tornano a Voltre".

Si parte domani nel pomeriggio con i gonfiabili per i bambini e dalle 18,30 l’apertura dello stand gastronomico con diverse specialità romagnole di terra e di mare, mentre alle 21,30 musica con il gruppo Sonora e dalle 23 dj set by Penzo. Invece domenica 3 dal pomeriggio giochi per i bambini e ciambella e vino per tutti. Dalle 19,30 musica con l’orchestra Gusto&Lidia.

Ingresso a offerta libera.

o.b.