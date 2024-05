"Voucher ai giovani. Più impianti fruibili" Matteo Leucci, presidente del polisportivo Buscherini, si candida per portare lo sport come strumento di condivisione e integrazione. Propone un voucher sportivo per coprire le quote di iscrizione e promuovere lo sport nelle scuole. Priorità: rendere fruibili gli impianti e supportare l'associazionismo.