Zattini a Bologna a un incontro con Figliuolo

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini (foto), incontrerà domani il commissario Francesco Paolo Figliuolo a Bologna, in occasione della partecipazione del generale in Regione a una riunione nell’ambito del ‘Patto per il lavoro e per il clima’; quest’ultimo è il progetto condiviso dalla Regione con enti locali, sindacati, imprese, scuola, atenei, associazioni ambientaliste, Terzo settore e volontariato, professioni, Camere di commercio e banche. Il tavolo è stato convocato proprio per incontrare il commissario. Zattini è stato invitato a relazionare sulla situazione post alluvione. Poi Figliuolo partirà per il suo atteso sopralluogo nell’entroterra forlivese.