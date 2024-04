Zelli e Viroli alla scoperta delle antiche Pievi. Quattro sabati all’insegna della cultura

Oggi alle 16.30, alla pieve di Santa Maria in Acquedotto, via Ca’ Mingozzi 9, a Pieveacquedotto, verrà presentato il programma della sesta edizione ’Antiche Pievi. A spasso per la Romagna’. Durante il corso dell’incontro Claudio Guidi, presidente dell’associazione culturale Antica Pieve, presenterà il ciclo di quattro visite guidate che si svolgerà nei sabati pomeriggio del mese di maggio, mentre Gabriele Zelli e Marco Viroli illustreranno la pubblicazione che accompagnerà le escursioni.

Questi i luoghi di culto che saranno visitati: chiesina ex ospedale del Crocefisso di Meldola; pieve di Santa Maria in Fabriago (Lugo); pieve di San Martino in Alpe (Premilcuore); chiesa di Santa Maria dei Miracoli di Pianetto (Galeata), rispettivamente nei sabati 4, 11, 18 e 25 maggio, a partire dalle 16, con il ritrovo dei partecipanti sul posto.