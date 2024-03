Basket serie A2. Al via la prevendita per la sfida sabato con la Juvi Cremona

Forlì si appresta a far ritorno tra le mura amiche dell’Unieuro Arena e, in vista dell’impegno di sabato sera (palla a due alle ore 20) contro la Juvi Cremona, il club di viale Corridoni ha già provveduto ad attivare la prevendita dei tagliandi di accesso. Si ricorda che per i possessori di abbonamento stagionale la gara è già inclusa nel loro titolo d’ingresso.

I singoli biglietti, invece, possono essere acquistati online, sul sito web di Vivaticket e sulla rinnovata app del club (nella sezione ‘Biglietteria’), oppure presso tutte le rivendite autorizzate e presso la sede della società (fino a venerdì 8.30-12.30). Sono poi previste le ‘classiche’ riduzioni per ogni settore, acquistabili esclusivamente presso la sede del club o in biglietteria, aperta sabato dalle ore 11 alle 13 e quindi dalle 19.

Torna puntuale anche la speciale iniziativa del Carlino, riservata ai lettori e tifosi biancorossi, che mette in palio cinque biglietti gratuiti per assistere alla sfida contro i lombardi dal settore parterre. Per aggiudicarsi uno dei tagliandi gratuiti, sarà sufficiente chiamare la nostra redazione (al numero 0543. 453201) alle ore 13 in punto di venerdì. I cinque più veloci e fortunati a prendere la linea si aggiudicheranno i biglietti disponibili.

s. c.