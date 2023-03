Riflettori pure sul girone Verde: sfide chiave a Cantù e Cremona

Penultima giornata nei gironi Rosso e Verde del campionato di serie A2, un turno fondamentale per definire gli ultimi verdetti e delineare la classifica in vista della seconda fase. Per Forlì, particolarmente importanti sono le partite Cantù-Torino e Cremona-Treviglio, le due sfide in programma nel girone Verde che metteranno in palio quattro punti determinanti per la classifica finale della prima fase e per la definizione quindi delle prime tre che affronteranno poi Forlì nel prossimo girone Giallo.

Tornando al girone Rosso, nella corsa al secondo posto Cento ospita una Mantova in grande crisi, mentre Pistoia attende la Fortitudo Bologna, la quale dovrà difendersi in classifica dai tentativi di recupero di Rimini, che però è indietro 0-2 nello scontro diretto. Intanto i ragazzi di coach Ferrari potrebbero comunque provare l’aggancio, battendo a domicilio Ravenna nel derby in programma oggi, conquistando così il matematico accesso ai playoff, ma attenzione alla crescita della formazione giallorossa (nella foto, Landi contro Oxilia all’andata, gara vinta dalla Rbr 82-72). Nardò-Chieti e Cividale-San Severo non dovrebbero mettere in palio, invece, punti particolarmente importanti per la graduatoria, in un turno in cui Chiusi riposa.

Classifica: Forlì 38; Cento* e Pistoia* 32; Udine 26; Cividale 24; Fortitudo 22; Rimini 20; Nardò e Chiusi° 18; Mantova° 16; Chieti e Ravenna 14; San Severo 12 (° una gara in più; * una in meno).

v. r.