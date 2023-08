Serie B. Supercoppa, novità per OraSì e Blacks

Niente derby contro una imolese nel secondo turno, ma gare casalinghe fino alla final four. Queste le novità regolamentari della Supercoppa per OraSì e Blacks che si affronteranno nel turno inaugurale sabato 9 settembre al PalaCosta alle 20.30. La vincente troverà mercoledì 13 una tra Fabriano e Jesi e nel turno successivo (domenica 17) la qualificata dell’incrocio tra Ozzano – Vicenza e Virtus Imola – Andrea Costa Imola. Sia faentini che ravennati giocherebbero sempre in casa, essendosi classificati in posizione migliore nella scorsa stagione di tutte le possibili avversarie. Cambia anche il criterio di qualificazione ai quarti, dato che dal secondo turno resteranno 9 squadre (si parte da 36) e una sarà eliminata nonostante la vittoria. Le vincenti in trasferta saranno promosse (a meno che non vincano tutte), mentre tra le vincenti in casa si scarta quella che avrà vinto con la minore differenza canestri.