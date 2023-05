A Casalfiumanese si torna a casa

Qualche buona notizia in arrivo dalla vallata del Santerno. La sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli, ha firmato ieri due ordinanze per il rientro di molti residenti nelle proprie abitazioni tra via Marsiglie ed il centro storico del capoluogo evacuato da oltre una settimana. "I punti sono stati monitorati con attenzione da geologi, tecnici dell’Ufficio Sismica del Nuovo Circondario Imolese e personale della Protezione Civile arrivato da Trento – spiega la sindaca -. Un ritorno alle proprie dimore possibile per l’avvenuta conferma della stabilità della porzione di territorio che insiste sui civici interessati dalle disposizioni. Per gli altri, invece, proseguono gli approfondimenti". Nel cuore pulsante del paese, però, permane il divieto di passaggio e sosta delle automobili.

A Fontanelice prende sostanza il prossimo rientro in struttura delle madri e dei bambini della comunità ‘Il Sorriso’ in via Torre di Fornione dopo l’evacuazione dello scorso 2 maggio. Riaperto il passo del Prugno su strada comunale solo per i residenti. Sopralluoghi continui in via dei Platani: attese per domani indicazioni positive. A Borgo Tossignano completate le operazioni dei militari dell’Esercito per lo svuotamento del laghetto in località Riviera con la liberazione dell’adiacente attività produttiva. Possibile, a breve, il via libera alle azioni di pulizia nella zona lungofiume curate da un nutrito gruppo di volontari.