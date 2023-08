A Gaggio Fontanelice: ‘Il Suono delle Stelle’ - Festival di Musica e Natura

Continuano gli appuntamenti estivi gratuiti del festival ‘In mezzo scorre il fiume – Percorsi fra musica e natura’ in vallata. Domani dalle 20.30 con una camminata che porterà mezz’ora più tardi i partecipanti alla Ca’ Nova di Gaggio di Fontanelice, spazio a ‘Il suono delle stelle’. Concerto e narrazioni con protagonista il musicista e astronomo Angelo Adamo. L’occasione ideale per scoprire i segreti che ruotano attorno alle costellazioni. Ma anche per conoscere quelle storie che legano gli astri alle stagioni dell’anno e al lavoro dell’uomo oltre alla ricca mitologia del cielo. Adamo, poi, creerà una personale colonna sonora con la sua armonica. L’artista, laureato in astronomia e al lavoro all’Osservatorio di Asiago, vanta collaborazioni con personaggi del calibro di Gianni Morandi, Samuele Bersani e Tiziano Ferro. Gettonatissime le sue conferenze su argomenti che spaziano dall’astronomia alla musica e dalla fisica all’arte. Gaggio è raggiungibile dalla Montanara dopo Fontanelice in direzione Castel del Rio. Parcheggiata l’auto nelle vicinanze del bivio che imbocca via Gaggio si sale a piedi in meno di 30 minuti di cammino. Previsto anche un servizio di car sharing (info 351 6812880 - [email protected]). m. g.