Addio a Walter Giacometti Musicista di grande talento "Era buono con tutti"

È improvvisamente scomparso – lunedì 22 – all’età di 71 anni Walter Giacometti, un castellano speciale, una persona di grande talento, molto conosciuto e amato da tutti. E contemporaneamente un uomo dall’animo buono, di poche parole e molto umile.

"La scomparsa di Walter Giacometti è una grave perdita per la nostra comunità – dice il sindaco Fausto Tinti –. Sono vicino con tutto il cuore alla sua famiglia e ai suoi tanti cari amici. Lo ricorderemo sempre per il talento musicale, l’ingegno creativo, il carattere positivo e la grande disponibilità. Ciao Walter, ci mancherai davvero tanto, ci manchi già".

Musicista autodidatta, Walter Giacometti era dotato di un orecchio eccezionale, sapeva suonare tutti gli strumenti, e ha sempre suonato, sin da giovane. Il suo soprannome era ‘il Beat’.

Come musicista è stato una delle figure più importanti del Gruppo Ballerini Folkloristici Castellani, che seguiva ovunque. Ha fatto parte di diversi gruppi castellani, in particolare ‘I Prototipi’, ‘Attenti a quei due’ con Silvia Gisani, e il coro ‘Casual Gospel’, per il quale suonava il basso. Da giovane aveva suonato anche per Nilla Pizzi.

Di professione era stato elettricista, ma aveva un talento particolare nell’aggiustare qualunque cosa o nel riutilizzare apparecchiature non funzionanti per crearne altre.

Ad esempio da un cestello della lavatrice aveva ricavato una macchina per cuocere le castagne e per i Ballerini Castellani aveva ideato uno speciale altoparlante semovente...Era sempre disponibile con tutti e trovava sempre una soluzione a qualsiasi richiesta. Collaborava con la parrocchia e si impegnava in numerose iniziative solidali.

Era ottimista ed entusiasta, tanto che il suo motto era: ‘Che spettacolo!’.

Il funerale si svolgerà,domani, venerdì 26. Dalle 9,30 alle 10,30 si potrà dare l’ultimo saluto nella camera mortuaria di Castel San Pietro Terme, poi si proseguirà nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore.