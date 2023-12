Aids, impegno per la prevenzione

La giornata del 1° dicembre è dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sull’Aids e sui risultati e le prospettive della lotta a questa gravissima malattia. Lo slogan lanciato quest’anno è ‘Il lato positivo’. Un messaggio semplice: le persone con Hiv in terapia che hanno raggiunto una soppressione virale stabile non trasmettono l’infezione, con un enorme impatto sia sulle loro vite private sia in termini di salute pubblica. Per questo, hanno ricordato ieri dall’Ausl, fare il test per l’Hiv periodicamente è importante per tutte le persone sessualmente attive. "All’utilizzo del preservativo, che resta uno strumento di grande efficacia per la prevenzione dell’infezione da Hiv nel caso di rapporti con partner di stato sierologico sconosciuto – spiega il dottor Lorenzo Badia, infettivologo dell’Azienda Usl di Imola – si affianca oggi la profilassi pre-esposizione che consente di prevenire l’infezione mediante l’assunzione preventiva di farmaci antiretrovirali; da maggio di quest’anno la PrEP può essere erogata gratuitamente dagli ambulatori infettivologici. Rimane fondamentale il test di screening per Hiv non soltanto per prevenire la trasmissione dell’infezione, ma anche per una diagnosi precoce". Il test si esegue in accesso diretto e in modo gratuito e anonimo al centro prelievi dell’ospedale vecchio dal lunedì al sabato dalle 9 alle 10.