Al Bubano Blues Festival

Dopo il sold out nel concerto di anteprima dell’edizione 2023 del Bubano Blues Festival con la bravissima J.J. Thames,

il 21 novembre sarà la volta del gradito ritorno di Mike Sponza. Si tratta di uno dei più grandi chitarristi blues italiani, una sorta di guru della specialità capace di amalgamare classe, ritmo ed energia. Chitarrista, cantante e compositore, Sponza calca da circa trent’anni la scena live europea con uno stile blues personale, moderno e ricco di tante sfumature. Intensa la sua attività dal vivo in giro per il continente per promuovere brillanti progetti discografici e confermare l’assoluta vitalità. Sul palco, insieme a Sponza, anche Angelo Chiocca (sax tenorevoce), Roby Maffioli (basso), Michele Bonivento (organo) e Moreno Buttinar (batteria). Il programma della serata a pagamento (prenotazioni ai numeri 331.3382041 – 333.4989269), prevede la consolidata proposta Cena&Blues.