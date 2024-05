Al centro Ca’ Vaina ecco l’indie market

Ca’ Vaina polo di arte e creatività. Sabato il centro giovanile ospiterà l’"indie market", organizzato da Andrea Franzoni, dell’associazione ‘Va’ Richina’ e Michela Grandi, titolare della libreria ‘Selma’ di Casalfiumanese. L’evento consiste in un pomeriggio dedicato a conoscere artisti indipendenti che intratterranno i presenti con le loro esposizioni di arte visiva, a partire dal fumetto e l’illustrazione, fino alla fotografia. Un appuntamento pensato sia per gli appassionati, sia per chi vuole conoscere e approfondire il mondo dell’autoproduzione.

"L’idea rientra nella rassegna ‘Indie Comics’, un’iniziativa cominciata a febbraio e che sta dando i suoi frutti – racconta Andrea Franzoni –. Il nostro obiettivo è continuare a raccontare la realtà dell’editoria indipendente, facendolo in maniera accessibile". Si parte alle 15 con i banchetti degli artisti presenti e le loro opere esposte. Insieme al mercatino, i visitatori potranno cimentarsi in due laboratori legati al mondo dell’editoria: uno incentrato sulla stampa, a cura di Federico Blu di Prussia, e uno dedicato alle fanzine, a cura di Marta Baroni. Intorno alle 19, all’oorario dell’aperitivo, ecco due presentazioni di graphic novel: "Fango", di Valerio Barchi, legato all’esperienza dell’alluvione avvenuta lo scorso scorso anno, e "Succulente", una trilogia di racconti di Laura Nomisake. Due autori locali che si metteranno così a disposizione della cittadinanza e racconteranno le loro esperienze e le loro opere presentate. La Nomikase sarà protagonista anche della sonorizzazione del concerto di live painting dell’artista Samuele Canestrati "Quando l’ho visto era illuminato", previsto durante la serata.

"Speriamo che anche questa sia l’occasione per proporre qualcosa di differente nel territorio imolese – conclude Franzoni –. Abbiamo un occhio di riguardo verso l’attenzione dei giovani, ma siamo aperti a tutti. L’arte e il fumetto non conoscono limiti di età".

Francesca Pradelli