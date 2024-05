Al centro ’La Tozzona’ domani arriva Gualmini con Manca e Panieri

Proseguono le iniziative del Pd imolese in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Dopo il doppio appuntamento odierno con la candidata Annalisa Corrado (alle 11.30 da Coffee a Castel San Pietro Terme e alle 15 alla Vivanderia Note e Aromi all’Osservanza), domani alle 18 iniziativa al centro sociale La Tozzona con l’eurodeputata Elisabetta Gualmini. Saranno presenti anche il senatore Daniele Manca, il sindaco Marco Panieri e il segretario territoriale del Pd, Fausto Tinti. Saluti iniziali della segretaria del circolo Dem del quartiere Pedagna, Maria Lorena Trotta.

Domenica 2 giugno annunciato invece un pranzo con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in corsa per un posto al Parlamento di Bruxelles, e la deputata Giuditta Pini. Sempre il 2 giugno, ma in questo caso a cena, alla Festa di Ponticelli (al via ieri sera e destinata ad andare avanti questo fine settimana e il prossimo) è atteso invece l’assessore regionale al Lavoro, Vincenzo Colla. L’iniziativa, dal titolo ‘Emilia-Romagna: la locomotiva d’Italia’, sarà introdotta dalla segretaria del circolo Pd di Ponticelli, Anna Veredicis. Intervista a cura di Paolo Bernardi (giornalista Sabato Sera). Modera Pierangelo Raffini, assessore allo Sviluppo economico. Saranno presenti anche i già citati Panieri e Tinti.