Al via la rassegna ‘Oltre la siepe’

È in partenza la rassegna ‘Oltre la siepe’. Appuntamento venerdì 5 aprile alle 17.30 in biblioteca comunale (via Emilia, 80) con un’iniziativa legata a ‘Sempre io’, concorso letterario indetto dal 2021 per raccogliere poesie e racconti brevi da persone che hanno vissuto direttamente o indirettamente (in qualità di familiare, volontario, operatore, amico...) un incontro con la realtà di Montecatone. L’istituto di riabilitazione sulle colline imolesi propone di usare la scrittura come forma di ‘medicina narrativa’: scrivere durante l’esperienza diretta o indiretta di questo percorso di cura, significa infatti rimettere insieme la propria esistenza e migliora la qualità della vita: la scrittura così, può essere anche un modo per fare i conti con le proprie paure. "L’incontro ‘Sempre io 2024’ sarà l’occasione per la lettura di brani selezionati dalle prime tre edizioni del concorso, con l’obiettivo di celebrare la Giornata nazionale della persona con lesione midollare (4 aprile)", spiegano gli organizzatori. L’evento è a cura di: Montecatone Rehabilitation Institute, Fondazione Montecatone Onlus e altre realtà aderenti al comitato consultivo misto di Montecatone, Rotary Club Imola.