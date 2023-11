Alberi tagliati,. Mastacchi vuole chiarezza

Fare piena luce sul taglio degli alberi (iniziato un paio di settimane fa) lungo le sponde del tratto urbano del fiume Santerno. Lo chiede Marco Mastacchi (nella foto), capogruppo di Rete Civica - Progetto Emilia-Romagna, che ha presentato un’interrogazione in Regione per sapere dalla presidente dell’assemblea legislativa e dalla giunta di Stefano Bonaccini se sia stato realizzato un "progetto di taglio che tenga conto della necessità di misure per la riduzione del rischio idraulico e le esigenze di tutela e valorizzazione della vegetazione arborea ed arbustiva ripariale". Il tutto "prevedendo nel contempo anche la compensazione degli interventi che ne comportino la drastica riduzione nelle situazioni idraulicamente più critiche".

Secondo quanto ricostruito da Mastacchi, la vegetazione lungo le rive dei corsi d’acqua "ha un ruolo strategico per quanto riguarda gli aspetti idraulici e geomorfologici fluviali, ma anche per quanto riguarda quelli ambientali e biologici, in quanto garantisce un sistema di compenetrazione e di equilibrio tra gli ecosistemi acquatici e quelli terrestri ad essa circostanti". In questa ottica, è "necessaria – secondo il consigliere regionale di opposizione – una completa progettazione forestale che tenga conto delle esigenze della vegetazione e dell’ecosistema fluviale, per non correre il rischio di eccedere dietro il timore di nuove piene". Ecco perché Mastacchi chiede appunto di sapere se sia stato realizzato un progetto di "taglio selettivo" e se l’intervento in questione sia stato "sottoposto all’ente forestale competente per la necessaria autorizzazione".