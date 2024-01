Albertazzi sferza il circolo Pd: "Campo sportivo, polemica inutile"

Replica a stretto giro di posta del sindaco Luca Albertazzi al circolo Pd di Dozza e Toscanella dopo l’affondo relativo all’apertura domenicale del campo sportivo parrocchiale della frazione alla libera fruizione dei cittadini. Un’idea nata per compensare la sparizione del campetto al centro ‘Papparelli’ dove sono in via di affidamento i lavori: "Una polemica che, come spesso accade, mette tristezza – attacca Albertazzi –. Una miscela di falsità, scarsa conoscenza del pregresso e mancata consapevolezza. Quando i dem amministravano il borgo, infatti, il campo da calcetto era chiuso ed inaccessibile. Lo abbiamo reso fruibile noi, senza che nessuno lo avesse chiesto, nel 2017". E ancora: "Non ci sono molti comuni che offrono la possibilità di usufruire, continuativamente e gratuitamente, di un campo da calcetto sintetico perché sono strutture tipicamente messe a reddito – continua –. La nostra grande sensibilità per i giovani e gli sportivi è stata dimostrata dai tantissimi interventi di rinnovamento e messa in sicurezza realizzati o in via di conclusione presso le scuole, la palestra comunale, l’ex bocciodromo e, a breve, nei campi sportivi all’aperto".

Ma non è tutto: "Anche le iniziative ludiche e culturali si sono moltiplicate grazie all’attività della biblioteca, del centro giovanile, del centro studi Tolkieniani e di Radio Immaginaria – conclude il sindaco dozzese –. Il nuovo parcheggio? A Toscanella la carenza di posti auto nell’area scolastica è cronica da decenni e verrà aggravata dalla nuova attrattiva che l’area sportiva all’aperto e l’ex bocciodromo genereranno. Quindi quel parcheggio sarà fondamentale".