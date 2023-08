Alla festa del Pd si parla di clima Priolo tra gli ospiti

‘La difesa del territorio al tempo del cambiamento climatico’ è il titolo di un’iniziativa organizzata domenica alle 11 dal Partito democratico di Medicina al centro feste Ca’ Nova (via San Carlo, 1331) nell’ambito della Festa dell’Unità. Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino, intervisterà Irene Priolo (vicepresidente della Regione e assessora all’Ambiente, alla Difesa del suolo e alla Transizione ecologica), Matteo Montanari (sindaco di Medicina) e Marco Panieri (sindaco di Imola e presidente del Circondario). Introduce Valentina Baricordi, segreteria Pd unione comunale Medicina. A seguire, pranzo a favore della Protezione civile.

Oggi intanto il commissario alla ricostruzione post-alluvione, Francesco Figliuolo, è atteso a Bologna per un summit in Regione. "Sarà un incontro certamente utile perché dovremo mettere in fila le cose da fare e da affinare – ha dichiarato ieri il presidente Stefano Bonaccini –. Ascolteremo ovviamente con attenzione il generale, con il quale la collaborazione è molto positiva".