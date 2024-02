Alla scoperta del Muro Dipinto . Multilingue e iper-tecnologica. Ecco la nuova app ‘Guido’

A Dozza è arrivata la nuova web app ‘Guido’ per visitare il museo a cielo aperto del Muro Dipinto. E’ solo l’ultima novità tecnologica, in ordine cronologico, varata negli ultimi tempi per valorizzare il patrimonio artistico e culturale del borgo.

Un progetto che ha radici lontane: nel 2022, infatti, il Nuovo Circondario Imolese prese parte con esito positivo al bando ‘Economia di Prossimità’ della Città Metropolitana. Un maxi percorso per mappare le strutture dedicate all’ospitalità, le aziende vitivinicole ed agricole che fanno vendita diretta di prodotti e le attività artigianali attive sul territorio. Ma tra le azioni richieste c’era pure la creazione di una web app per favorire la promozione turistica dei piccoli borghi. Un dispositivo pilota da replicare in futuro anche in altri comuni dell’unione. Un lavoro affidato ai tecnici dell’imolese Up Urban Planning Sel, realtà che fa capo a Sis-ter. E’ nata così l’audioguida multilingue integrata dentro ‘Guido’ che svela tutti i segreti di una ventina di dipinti selezionati tra quelli presenti nel cuore del paese.

L’idea è semplice: rendere l’esperienza di visita delle migliaia di turisti che ogni anno fanno tappa nel centro storico dell’abitato collinare sempre più ricca di nozioni per agevolarne la conoscenza e alimentare il fisiologico passaparola al rientro dal viaggio.

Ma il dispositivo è anche a misura di residente per scoprire la storia e le curiosità di alcune delle più celebri opere d’arte impresse sulle pareti delle abitazioni. Il funzionamento è semplice e intuitivo così come riportano i pannelli informativi installati all’altezza dei varchi d’accesso del centro. Smartphone sott’occhio, infatti, basterà inquadrare l’apposito qr code o confermare la propria posizione per dare il via alla minuziosa descrizione dei capolavori. Il visitatore potrà selezionare la lingua preferita e, grazie all’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale, il testo verrà tradotto e trasformato in audio con voci di diverso genere.

Le lingue disponibili sono italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo ma la soluzione più avanti potrà interessare nuovi linguaggi e ulteriori dipinti. ‘Guido’ sarà presentato agli addetti ai lavori e alle istituzioni nel corso dell’evento costitutivo della sezione regionale dei Borghi Più Belli d’Italia in programma a Dozza nei prossimi giorni. "Il Muro Dipinto è un museo a cielo aperto che in questi anni abbiamo valorizzato dal punto di vista turistico, culturale e degli eventi correlati ma anche in termini conservativi con il restauro di diverse opere – spiega il sindaco Albertazzi –. Un patrimonio inestimabile al quale vogliamo dare una riconoscibilità sempre più alta a livello nazionale e internazionale". E ancora: "‘Guido’ è uno strumento gratuito a disposizione di chiunque tutti i giorni dell’anno e ad ogni ora del giorno e della notte – aggiunge –. Un modo concreto e funzionale per rendere davvero la cultura accessibile a tutti. Come in un qualsiasi plesso museale, la moderna tecnologia permette di compiere il necessario salto di qualità per intercettare le esigenze ed il gradimento del pubblico. Grazie alla Fondazione Dozza Città d’Arte".