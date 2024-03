Alla scoperta delle fortezze. Avoni e Bottazzi svelano la storia del territorio

I castelli…nei dintorni di Castello. E’ curioso e particolarmente interessante il tema della terza edizione di "Castello e Dintorni", la serie di video ideata e realizzata da Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi dell’associazione Terra Storia Memoria con l’intento di valorizzare luoghi storici e naturalistici poco noti o dimenticati. Avoni e Bottazzi, infatti, hanno deciso questa volta di esplorare il vasto territorio di Castel San Pietro andando a caccia dei castelli medievali. Come anche nella seconda serie, quella andata online da ottobre a dicembre 2022 (mentre la prima era stata pubblicata da maggio a luglio dello stesso anno), anche in questa occasione sul canale YouTube del Comune di Castel San Pietro Terme (https://www.youtube.com/user/comunecspt) verranno proposti 12 video tutti della durata di tre minuti. In questa pillola di 180 secondi Avoni e Bottazzi riassumono un lavoro ben più articolato, che non si limita a immagini e parole. Dietro ogni puntata, infatti, c’è come sempre un importante lavoro che parte dalla ricerca storica, e che passa poi dallo studio dei testi, degli antichi documenti, dei disegni e delle immagini. "E’ stato un lavoro molto interessante e specifico – spiegano Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi – che ci ha trasformati in topi da archivio, ma ci ha permesso di riscoprire il ruolo di Castel San Pietro nel periodo medievale". Poi i due autori offrono qualche anticipazione del ‘menù’.

"I primi abitanti di Castel San Pietro furono coloro che abbandonarono un’altra fortificazione, Castello dell’Albore – raccontano –. Nei pressi di uno dei castelli presi in esame, rimangono i ruderi della casa che fu luogo di nascita di un personaggio molto importante, un Papa. Un video è inoltre dedicato all’utilizzo salutare della creta dei nostri calanchi". Va inoltre sottolineato che molti castelli sono precedenti alla nascita di Castel San Pietro, datata 1199, e che altri sono stati costruiti in seguito. Il più antico è datato prima dell’anno Mille. Le finalità di queste fortezze erano chiare: difendere il territorio orientale bolognese.

I 12 video saranno visibili con cadenza settimanale (ogni venerdì) a partire dal 19 aprile, e saranno preceduti da una presentazione, il venerdì precedente, sullo stesso canale. L’appuntamento con il promo del primo video è quindi venerdì 12 aprile.

Claudio Bolognesi