Alle Acque Minerali. Critiche dal comitato:: "Degrado, sporcizia e servizi inutilizzabili"

Rifiuti abbandonati, cattiva gestione degli animali e servizi igienici sporchi. Il neonato comitato ‘Amici del parco delle Acque Minerali’, reduce da un primo incontro "giudicato positivo" con l’amministrazione comunale, mette in fila le "criticità impellenti" che affliggono il principale polmone verde della città.

"Abbiamo riscontrato, nelle ultime settimane, un aumento dell’immondizia nel parco – riferiscono i componenti della compagine che si è costituita a fine 2023 –. Cestini svuotati di rado, che rimangono pieni per troppi giorni. Come se non bastasse, si è aggiunta anche la problematica relativa ai servizi igienici. Non vengono puliti con regolarità e non è raro trovarli in una situazione da terzo mondo, che li rende inutilizzabili".

Poi c’è la questione animali. "Abbiamo ancora uno dei due laghetti privo di acqua e, specie nelle ultime settimane, gli animali non vengono approvvigionati adeguatamente. Parliamo di una settantina tra anatre, oche, oche cignoidi e germani. Non si possono portare pochi etti di verdure, hanno bisogno di mangiare tutti i giorni. Nel week-end il loro approvvigionamento è garantito soltanto grazie all’intervento, sia operativo che economico, dei volontari e del comitato".

Da qui l’appello al Comune. "Chiediamo meno lassismo e un intervento quotidiano da parte del personale di Area Blu: parliamo di circa undici ettari di verde che non possono essere lasciati al caso. Serve più personale dedicato all’area. Siamo disponibili a un incontro e gioco di squadra per discutere le problematiche da affrontare con celerità".

Alle sollecitazioni del comitato ha risposto ieri l’amministrazione comunale con una nota. "Il tema del decoro all’interno del parco delle Acque minerali è al centro della nostra attenzione – sottolineano dall’ente di piazza Matteotti –. Certo il tema riguarda anche i comportamenti di ciascuno cittadino che è chiamato ad avere rispetto dei luoghi pubblici, a cominciare dal parco stesso".

Riguardo in particolare alla questione bagni, "erano stati effettuati lavori di manutenzione" ricordano dal Comune. Alla luce della situazione attuale, tuttavia, "abbiamo inviato la segnalazione agli uffici competenti in materia, al fine di ripristinare il loro pieno utilizzo – proseguono sempre dall’amministrazione –. Così come abbiamo chiesto ad Hera un intervento straordinario per lo svuotamento dei cestini, accanto a un ulteriore monitoraggio della situazione".

Tornando invece ai compiti del Comune, è previsto a breve un intervento più organico per tutelare l’area. "Entro l’anno verrà realizzata la nuova illuminazione pubblica a led del parco – concludono da piazza Matteotti – e verrà effettuata la pulizia e la sistemazione del laghetto, nell’ambito di un progetto più ampio di riqualificazione di vari luoghi all’interno del parco".