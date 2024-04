Alloggi Acer, conclusi i lavori del Superbonus

Conclusi i lavori del superbonus nell’edificio Erp di Medicina. Investiti per l’efficientamento energetico 300mila euro, 107mila finanziati dal Comune. È stata inaugurata, giorni fa, dal primo cittadino di Medicina Matteo Montanari e dal presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi la conclusione dei lavori sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Sillaro 3673 a San Martino di Medicina. Si tratta di quattro alloggi per i quali è stato realizzato un intervento di isolamento e sono stati sostituiti gli infissi esterni e gli scuri per garantire un migliore isolamento termico.

È stato ripristinato anche tutto il coperto, che presentava perdite importanti. "È con grande orgoglio che comunichiamo l’ottimizzazione di un complesso residenziale pubblico, realizzato grazie alla stretta collaborazione con l’amministrazione comunale– ha commentato il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi –. Siamo certi che gli assegnatari avvertiranno i benefici derivanti dalla riduzione dei consumi energetici e dei costi delle bollette, testimoniando l’importanza del nostro impegno per la sostenibilità e il miglioramento della qualità della vita. Il rifacimento del tetto, sfruttando i ponteggi già esistenti, rappresenta anche una ottimizzazione di più investimenti nello stesso stabile e si trasforma in un risparmio concreto per il Comune". "Il Comune di Medicina in questi anni ha investito molto sul proprio patrimonio d’edilizia pubblica ed è nostra intenzione proseguire. Sono oltre 100 gli appartamenti di proprietà comunale e per l’Amministrazione è prioritaria la sistemazione dei propri immobili per poterli assegnare con la massima tempestività".

