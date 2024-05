Alluvione, un anno dopo. Il docufilm al cinema Centrale. Oggi le prenotazioni last minute

Una serata da tutto esaurito per la proiezione del documentario ’Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’ al cinema Centrale di Imola. Ma, oggi, dalle 10 alle 14 al link ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo, ci sarà la possibilità di prenotare dei posti last minute. Basta cliccare il pulsante che indirizzerà l’utente verso la sezione dove sarà possibile prenotare il posto gratuito. Inoltre, per chi si presenterà nella sala di via Emilia giovedì alle 21, potrebbe esserci la possibilità di entrare in caso ci fossero disdette nelle ore precedenti. Tra gli ospiti attesi il sindaco Marco Panieri e un rappresentante della BCC Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.

‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’ è un documentario e podcast sulle terribili inondazioni a maggio di un anno fa in Romagna, prodotto da Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, con il sostegno de la BCC Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca di Bologna. Dopo l’anteprima al Modernissimo di Bologna della settimana scorsa e della serata di ieri a Lugo, nella Rocca Estense, domani il documentario sarà presentato a Ravenna (Multisala Mariani), prima dell’arrivo a Imola. Inoltre, le arte date in programma sono lunedì 27 a Faenza (Cinema Sarti), martedì 28 a Cesena (Cinema Eliseo) e mercoledì 29 a Forlì (Cinema Astoria). Anche in questi casi le prenotazioni sono possibili al link indicato. Intanto ogni venerdì, dopo le prime tre puntate, ecco il podcast sull’alluvione. Per ascoltarlo basta navigare sul nostro sito online o sulle principali piattaforme di riproduzione streaming, da Apple a Google Podcast, fino a Spotify. Troverete un canale con tutti i materiali all’indirizzo: ilrestodelcarlino.it/specialealluvione.

I nastri delle chiamate di emergenza del 112, conservate dai carabinieri del comando di Ravenna e messe a disposizione in esclusiva del Resto del Carlino. Il mare d’acqua, le frane, i fiumi esondati, i Comuni devastati. I volti di chi ha vissuto la tragedia

sulla propria pelle, con l’acqua che si è mangiata ogni cosa. Gli

occhi di chi ha perso tutto: genitori, amici, lavoro, casa, una vita

intera. Un racconto in esclusiva

per far toccare con mano, leggere con i propri occhi e ascoltare in prima persona quei giorni di un anno fa.