Altro trionfo per la Gurioli. Tricolore con Villorba Rugby. I complimenti del Comune

Un altro alloro da mettere in bacheca per la rugbista borghigiana Laura Gurioli che nei giorni scorsi ha conquistato il titolo tricolore con la maglia del Villorba Rugby. Un’affermazione giunta al termine di una stagione 2023/2024 vissuta da protagonista nel campionato di Serie A Elite. Una bella soddisfazione per l’atleta che ha mosso i primi passi nella specialità con la maglia delle Scarlet Imola (compagine femminile dell’Imola Rugby, ndr) per poi passare tra le fila de Le Fenici Bologna e spiccare il volo in direzione del Veneto dove abita e lavora. Il successo, che ha fruttato il secondo scudetto della storia del Villorba dopo quello centrato nel torneo 2018/2019, è arrivato al termine di una finale combattutissima contro il Valsugana Rugby Padova (19-12) disputata allo stadio comunale ‘Eugenio’ di Casale sul Sile.

Una gioia che ha coronato un’annata da ricordare per la tallonatrice in terza linea romagnola, in passato anche alle prese con un grave infortunio al ginocchio che stava per mettere a rischio il proseguo della carriera, che vanta una decina di presenze nella Nazionale maggiore. Con la divisa dell’Italia, infatti, la Gurioli ha debuttato il 15 aprile 2023 e, di recente, ha disputato pure il celebre Sei Nazioni. I complimenti per la bella impresa sono arrivati anche dal municipio del paese della vallata del Santerno attraverso i canali social.

