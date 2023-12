Ancora incursioni nelle scuole. Colpite le Pulicari e le Sante Zennaro

Nuove razzìe in due scuole di Imola. Non si fermano i furti nei plessi scolastici. Questa volta i ladri sono entrati alla scuola Pulicari e – di nuovo dopo i precedenti delle scorse settimane – nel complesso Sante Zennaro. Magro il bottino, più consistenti – come spesso accade – i danni causati dai malviventi nel tentativo di portar via pochi spiccioli o dispositivi elettronici.

Alle scuola primaria Sante Zennaro i ladri sono entrati in diverse strutture. Alle scuole dell’infanzia e primaria e al centro di formazione per adulti (Ciof): hanno danneggiato alcuni distributori automatici, dove non c’era denaro, e nei locali della materna hanno portato via un tablet.

Alla primaria Pulicari di Imola (in via Gucciardini) i ladri sono entrati forzando l’ingresso e hanno danneggiato un distributore automatico di bevande, asportando pochi spiccioli, e poi hanno rubato un pc portatile.

Sul posto sono intervenuti per un sopralluogo i carabinieri di Imola che hanno cercato elementi utili alle indagini. La convinzione degli investigatori – visto il medesimo copione – è che la mano dei due colpi sia stata la stessa.

Più difficile dire se ci sia un unico gruppo che ha preso di mira le scuole che nell’ultimo mese sono state oggetto di diverse incursioni fra il vandalismo e il furto. L’ultimo caso è stato alle Fontanelle di via Papa Pio IX. La serie di colpi – almeno quelli di cui è stato possibile venire a conoscenza – era iniziata il 4 novembre, quando , a finire nel mirino era stato il liceo scientifico Valeriani di via Guicciardini.

Nella settimana scorsa era stata invece la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 5,

Adele D’Angelo, a denunciare

ai carabinieri i tre colpi messi a

segno in quindici giorni tra le

scuole Rodari e Sante Zennaro. Le indagini su tutti questi colpi sono al momento in corso.