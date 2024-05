Arriva Aaron Paris, grandi hit in centro

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’evento ‘Piè, Suzèzza e Mùtor’ in programma venerdì prossimo, dalle 20, al Bar Mirella di viale d’Agostino. Con un ospite d’eccezione: Aaron Paris. L’artista di Treviso, che in passato ha già preso parte a diversi programmi televisivi sulle reti nazionali e raggiunto i vertici delle classifiche discografiche dell’Est Europa, approderà in riva al Santerno con il suo spettacolo ‘Italianissime & More’.

Una carrellata dei più grandi capolavori della musica italiana ed estera degli anni 60/70/80. Gradita la prenotazione allo 0542–40200.