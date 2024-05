Assegnazione degli orti, domande fino al 10 giugno

Ci sarà tempo fino al 10 giugno per prendere parte al bando di assegnazione degli orti comunali di Mordano. Una bella modalità per stimolare e agevolare l’impegno del tempo libero in attività ricreative e sociali utili a favorire l’aggregazione e l’inserimento nella vita sociale. Vincolanti la residenza da almeno due anni sul territorio mordanese, l’età non inferiore ai 55 anni e l’assenza di attività lavorative retribuite. Ma ci saranno eccezioni per invalidi, portatori di handicap e per chi si trova in disagiate condizioni sociali. Prevista la possibilità di consegnare a mano la domanda, già reperibile sul portale web dell’ente, agli uffici oppure di spedire la documentazione mezzo posta certificata (comune.mordano@cert.provincia.bo.it).