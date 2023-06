’Assoli’ di comicità a Ca’ Vaina

Nuovo appuntamento con la Stand Up Comedy domani sera alle 20.30 al centro giovanile Ca’ Vaina (viale Saffi 50B – Imola). Un solo microfono, cinque minuti di esibizione per ogni comico. Saranno chiamati a raduno i migliori comici della città per iniziare la settimana con una serata piena di risate e divertimento.

Una pausa alla routine quotidiana per godere di una serata in compagnia di amici, drink favolosi e, ovviamente, molta comicità.

Ingresso dalle 20.30. Inizio Stand Up comedy alle 21. Evento gratuito. Per prenotare un posto telefonare al bar del centro giovanile Ca’ Vaina al numero 388-8991499.