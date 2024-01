Attività produttive. Un solo sportello Suap al Nuovo Circondario per quattro Comuni

Dall’inizio dell’anno i municipi di Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano e Casalfiumanese, oltre a quello di Imola, hanno conferito la gestione associata del Suap e delle attività inerenti ai progetti europei e alla promozione del territorio-attrazione di investimenti al Nuovo Circondario Imolese. Un passaggio formalizzato con l’approvazione delle rispettive delibere nelle ultime sedute del 2023 dei rispettivi consigli comunali.

I due servizi sono stati inseriti all’interno delle competenze dell’Area Sviluppo economico-turistico e progetti europei dell’unione con sede a Imola in via Boccaccio. È prevista, nel corso delle prossime settimane, l’implementazione di una sezione dedicata all’interno del portale web del Circondario con tutte le informazioni utili e le notizie relative alle attività previste dai comparti. Ma cos’è il Suap? Si tratta dello sportello unico per le attività produttive: il punto d’accesso per presentare qualsiasi domanda, segnalazione, dichiarazione o comunicazione per ottenere le autorizzazioni o i titoli che legittimano l’esercizio e la gestione delle attività d’impresa secondo le specifiche norme di settore. Il servizio fornisce, inoltre, informazioni utili per aprire, modificare, trasferire o cessare un’impresa con la possibilità di consultare la modulistica, prendere visione della normativa di riferimento per ciò che riguarda la parte amministrativa dell’attività e ricevere assistenza per l’invio on line delle pratiche.

È compito del Suap, inoltre, quello di acquisire tutti i pareri dagli enti coinvolti nel procedimento (Ausl, Arpa, uffici tecnici comunali, commissioni di vigilanza o collaudo) e rilasciare il provvedimento finale. Non solo. Da qui è possibile innescare i procedimenti che trattano di realizzazione, trasformazione, ristrutturazione e ampliamento di attività produttive o di prestazione di servizi nonché quelli ambientali, come il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, e di prevenzione incendi tra cui figurano la Valutazione Progetto e la Scia antincendio.

A conti fatti, un presidio fondamentale per il territorio che ormai da tempo accetta l’invio delle pratiche solo in forma online attraverso credenziali FedERa o Spid. La sede centrale è ubicata a Imola al secondo piano del civico 21 di piazza Gramsci con apertura al pubblico il lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30. Attivo anche un punto a Borgo Tossignano ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 12 e nel primo semestre del 2024 saranno pianificate aperture settimanali presso i municipi di Castel del Rio, Fontanelice e Casalfiumanese secondo un calendario già disponibile sul portale web del Circondario. Numero di telefono fisso (0542-602285), a cui tutti i cittadini, professionisti e imprese possono rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9 alla 13 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17, e pec (suap@nuovocircondarioimolese.it - suap@pec.nuovocircondarioimolese.it) completano la sezione contatti.