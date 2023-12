Auto di ladri intercettata in Pedagna. Folle inseguimento e fuga nei campi

Il folle inseguimento, poi la fuga fra i campi. La polizia sequestra un’auto e arnesi da scasso. La segnalazione alla polizia è arrivata qualche notte fa dai varchi con telecamera all’ingresso di Imola che leggono le targhe dei veicoli: un’auto collegata a furti era entrata nel territorio. La polizia ha quindi subito disposto la ricerca della vettura, una Opel Insignia, e una volante l’ha intercettata in Pedagna, dove l’auto era ferma a bordo strada. Qui gli agenti hanno visto che caricava due persone. A quel punto la volante è intervenuta, ma l’auto ha accelerato, tentando di fuggire. Ne è nato un inseguimento con manovre folli e pericolose dell’auto, inseguita dalla polizia che nel frattempo aveva fatto convergere dei rinforzi. La pericolosa corsa si è conclusa a Casola Canina, dove i tre malviventi a bordo dell’auto si sono dati alla fuga fra i campi, facendo perdere le loro tracce.

All’interno del mezzo la polizia ha trovato attrezzi inequivocabili, a meno che non si trattasse di una squadra di fabbri chiamati per un pronto intervento: c’erano infatti un flessibile elettrico – del tipo che può aprire una cassaforte –, un tagliaferro pneumatico, guanti, cacciaviti, due borse e un piede di porco. Nessuna traccia di refurtiva. Da un controllo è però emerso che l’auto era intestata a un cittadino romeno di 54 anni residente a Foggia al quale sono intestate ben 150 automobili: il passaggio di proprietà della Opel era avvenuto poche settimane prima, il 13 novembre. L’auto abbandonata dai fuggiaschi è stata quindi sequestrata e sarà confiscata.

La polizia ha poi scoperto che nella via dove l’auto era stata intercettata era avvenuto un furto in abitazione nel corso del quale era stata forzata una cassaforte con un flessibile ed erano stati rubati alcuni gioielli e contanti, che purtroppo non sono stati ritrovati.