Autodromo, c’è aria di Formula 1. AlphaTauri torna in pista: la corsa al Gp è già iniziata

Imola, 24 gennaio 2024 – Una tradizione che si rinnova. E che, ormai da quattro anni, segna l’inizio del conto alla rovescia in vista del Gran premio di Formula 1. AlphaTauri protagonista, nella giornata di ieri, lungo i tornanti dell’Autodromo. La scuderia faentina erede della Minardi, che nel prossimo Mondiale dovrebbe chiamarsi Racing Bulls, ha infatti svolto alcuni test pre-stagionali all’Enzo e Dino Ferrari.

Durante la mattinata, in particolare, è toccato a Yuki Tsunoda riprendere confidenza con il tracciato rimasto orfano della gara iridata nel 2023 a causa dell’alluvione. E che non vede l’ora di ospitare di nuovo il Circus dal 17 al 19 maggio.

Il pilota giapponese, che proprio dopo l’ondata di maltempo della scorsa primavera si era fatto apprezzare per essersi messo a spalare il fango nella ‘sua’ Faenza , è sceso in pista al volante di una monoposto numero 22 utilizzata da AlphaTauri in uno dei passati campionati.

Gli attuali regolamenti vietano infatti, sia a lui che al suo compagno di squadra Daniel Ricciardo, di poter testare le nuove vetture. Nuove vetture che, tra l’altro, devono ancora essere svelate a tifosi e addetti ai lavori dal momento che la presentazione ufficiale della monoposto 2024 del team ci sarà solo il 9 febbraio.

Il rapporto sempre più stretto tra Imola e AlphaTauri si arricchisce dunque di una nuova puntata. La prima risale al giugno 2020, quando l’ex Toro Rosso scelse il circuito vicino casa per uno dei suoi due ‘filming day’ dell’anno, giornate che i team utilizzano a fini commerciali e in cui i le vetture possono percorrere al massimo 100 chilometri e con gomme diverse da quelle utilizzate nei weekend di gara. In quella circostanza, era toccato agli allora due piloti ufficiali del team, il francese Pierre Gasly e il russo Daniil Kvyat, aprire le porte al ritorno del Circus in città dopo 14 anni di assenza.

A gennaio 2021 c’era stata invece la prima imolese proprio di Tsunoda, tornato poi in riva al Santerno (oltre che per i Gran premi) anche per i test pre-stagionali del 2022 e dello scorso anno. Proprio in quest’ultima occasione, tuttavia, il passaggio delle monoposto della scuderia faentina avevano fatto però registrare un livello di decibel troppo alto in tutti e tre i giorni di prove in pista. E per questo motivo, Formula Imola era stata multata dal Comune.

In attesa di capire se i test di ieri rientravano in una delle 37 giornate in deroga delle quali la società di gestione dell’attività dell’Autodromo può contare per tutto il 2024 (il calendario che deve essere approvato dalla Giunta non è ancora stato reso pubblico), gli appassionati di motori non possono che essere soddisfatti di un inizio di stagione all’insegna del Circus.

Il 2024 dell’Autodromo, che domenica scorsa ha ospitato un riuscitissimo evento dedicato al mondo dei kart, proseguirà l’8 marzo con l’evento al femminile Wow Women Motor, seguito dal Duathlon sprint (16-17 marzo). Poi il Wec - World endurance championship del 19-21 aprile, antipasto ideale per il Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio. In mezzo, il 30esimo anniversario della morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna (30 aprile – 1° maggio). Dal 31 maggio al 2 giugno primo weekend stagionale targato Aci, seguito il 21-23 giugno dalla Porsche cup Suisse.

Il 30 giugno, invece, l’inedito passaggio del Tour de France.

Il 5-7 luglio tornano in pista le auto, con le European Le Mans Series. Bici di nuovo protagoniste a luglio con Giro d’Italia donne (il 10) e il Gp Santerno Fabbi (data ancora da definire). Historic Minardi day il 24 e 25 agosto, seguito dal secondo Aci racing weekend (6-8 settembre), dalla mostra scambio del Crame (13-15 settembre) e dal ritorno di Imola green (21-22 settembre). Po il Civ - Campionato italiano velocità moto del 28 e 29 settembre, Giro dei Tre Monti (5-6 ottobre) e Finali Mondiali Ferrari (16-20 ottobre). Si chiude con Autodromo senza barriere (1 dicembre).