Autodromo ’rumoroso’. Sforati ancora i limiti

L’Autodromo colleziona un altro superamento dei limiti di rumore consentiti dalla normativa. Dopo i tre di gennaio e i due a settembre, il circuito ha esagerato con i decibel anche lo scorso 20 ottobre, in occasione di alcuni test tecnici di vetture da competizione.

A certificare lo sforamento è stata Arpae, che in questi giorni ha inviato al Comune i dati relativi all’attività portata avanti da Formula Imola all’Enzo e Dino Ferrrari nel mese di ottobre, precisando che si tratta di un "superamento del valore limite prescritto dall’autorizzazione in deroga", rilasciata lo scorso marzo, e che il superamento "è stato confermato anche dall’analisi dei dati riscontrati dalla postazione 0, situata in corrispondenza del tracciato dell’Autodromo, riferimento per la verifica dell’effettiva attività di pista".

Per questo motivo, come da consolidata prassi, da Arpae chiedono ora al Comune di "procedere per quanto di competenza relativamente alle sanzioni previste dall’articolo 6 comma 2 del Dpr 304/2001" e di "essere messi a conoscenza degli eventuali provvedimenti adottati". In pratica, toccherà (di nuovo) alla polizia locale multare la società di gestione dell’Enzo e Dino Ferrari, che però è come noto totalmente pubblica in quanto partecipata al 100% dal Con.Ami. E il Consorzio, si sa, ha nel Comune il suo socio maggioritario con il 65% delle quote. Per l’ennesima volta, dunque, il Municipio sanzionerà di fatto se stesso per una cifra che dovrebbe oscillare tra i 500 e 1.000 euro.

Salgono così a sei gli sforamenti dell’Autodromo nel 2023. I primi tre sono arrivati gennaio, quando a rompere la barriera dei decibel consentiti era stata la scuderia faentina AlphaTauri (test Formula 1). Poi se ne sono aggiunti altri due nel mese di settembre, quando la pista era stata teatro di alcuni ‘Test tecnici di vetture da competizione’. In particolare, i tornanti dell’Enzo e Dino Ferrari avevano visto protagonista la Cadillac Vseries R.

