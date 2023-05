Baccanale di solidarietà Da domani a domenica un’anteprima di gusto in favore del territorio

Spettacoli, degustazioni e ovviamente piatti a tema. Il tutto senza dimenticare famiglie e imprese del territorio che hanno subito gravi danni dall’alluvione e dalle frane. Al via domani la tre giorni di ‘Anteprima Baccanale’, un vero e proprio assaggio di quanto avverrà nel corso dell’edizione autunnale della manifestazione (21 ottobre – 12 novembre) che avrà per tema Mediterraneo.

Alla luce dell’emergenza maltempo che ha così duramente colpito anche alcune frazioni imolesi, l’evento che si snoderà fino a domenica tra laboratori del gusto, show cooking e proposte gastronomiche dei ristoranti sarà declinato anche nel segno della solidarietà.

"Un’occasione per promuovere concretamente l’impegno della nostra comunità a sostenere le famiglie e le realtà più colpite dall’alluvione che si è abbattuto nei giorni scorsi sul nostro territorio – spiega Giacomo Gambi, assessore alla Cultura, promotore dell’iniziativa –. È già stata manifestata da tanti esercizi commerciali aderenti la disponibilità a devolvere parte del ricavato delle giornate alla raccolta fondi attivata dal Comune con riferimento all’alluvione. Inoltre costituisce un’opportunità per valorizzare anche le nostre eccellenze enogastronomiche, in un momento particolarmente difficile per i produttori agricoli".

Piazza Matteotti sarà allestita, per l’occasione, in una veste totalmente nuova, con un grande stand centrale che sarà il fulcro della manifestazione. Un luogo dedicato agli incontri di approfondimento del tema, che si trasformerà nel palcoscenico per gli show cooking in programma domenica, mattina e pomeriggio.

Il programma è pensato per rappresentare tutte le molteplici anime del Baccanale: i prodotti del territorio, resi protagonisti delle proposte a tema degli chef, maestri pasticceri e barman che saranno presenti in piazza, nei tre giorni, per far gustare il ‘mediterraneo’ a cittadini e curiosi che vorranno scoprire le mille declinazioni di questo sapore; il programma culturale, declinato in quest’occasione nel formato del talk show al centro della piazza, e ancora laboratori, per mettere le mani in pasta in prima persona, spettacoli e intrattenimento per vivere un Baccanale diverso dal solito.

"Un format totalmente nuovo, per un appuntamento richiesto a gran voce da tutti gli operatori del settore, dai cittadini, per declinare, in maniera originale, una manifestazione che rappresenta uno dei punti forti dell’autunno imolese ma che, tradizionalmente, è legata ad un periodo dell’anno e alla stagionalità dei prodotti – conclude l’assessore Gambi –. Una nuova sfida, che l’Amministrazione comunale ha voluto lanciare a tutti i commercianti del centro storico, e non solo, per poter approfondire in una nuova prospettiva i temi cari al Baccanale".