Bambini e digitale, l’incontro con genitori ed educatori

Molto partecipato l’incontro informativo pubblico dal titolo ‘Conversazioni digitali - Il digitale nella prima infanzia, rischi e benefici’, che si è svolto nei giorni scorsi al centro sociale ‘La Stalla’. L’evento dedicato a genitori ed educatori, organizzato dal Servizio infanzia del Comune, è stato condotto da Elvis Mazzoni, docente dell’Università di Bologna, esperto nel campo dello sviluppo infantile e della tecnologia educativa. Durante l’evento, i genitori hanno avuto l’opportunità di ricevere informazioni; conoscere e rischi e i benefici dell’utilizzo dei dispositivi digitali nella prima infanzia; porre domande e condividere esperienze con altri genitori e esperti del settore. L’incontro è stata un’occasione preziosa per genitori ed educatori di approfondire la propria comprensione del ruolo che la tecnologia digitale può svolgere nel processo educativo dei bambini nella prima infanzia. "La tecnologia digitale è sempre più presente nella vita quotidiana, perciò diventa fondamentale per i genitori comprendere come gestire l’uso dei dispositivi digitali con i loro figli – sottolinea Fabrizio Castellari, vice sindaco ed assessore alla Scuola – È un tema di grande attualità che interroga tutti i genitori, per questo abbiamo proposto questo momento, rivolto particolarmente alle famiglie e a coloro che come educatori sono impegnati quotidianamente nei servizi all’infanzia e nella scuola".