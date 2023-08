Banca di Imola aiuta le imprese

La Banca di Imola ha deliberato l’acquisto di crediti fiscali derivanti da ristrutturazioni edilizie che le imprese non sono riuscite a cedere. Lo rende noto lo stesso istituto di credito appartenente al gruppo bancario La Cassa di Ravenna, spiegando come si tratti di un provvedimento adottato per fornire liquidità agli artigiani e alle piccole imprese che operano nei territori alluvionati.

Per poter accedere all’agevolazione, occorre che l’attività sia ubicata nei territori alluvionati, come da censimento della Regione Emilia-Romagna. L’agevolazione ha le seguenti caratteristiche: importo massimo cedibile 50mila euro; crediti diversi dal ‘Superbonus 110%’, detraibili in massimo dieci quote annuali e per le quote di competenza dell’anno 2024 e successivi; termine per la formalizzazione delle cessioni: 31 dicembre 2023; condizioni di acquisto agevolate.

"Attraverso questa ulteriore iniziativa a sostegno dei territori colpiti dall’alluvione, Banca di Imola intende favorire la ripresa della normale attività imprenditoriale locale – sottolineano dall’istituto di credito, di cui è presidente Giovanni Tamburini (foto) –, contribuendo ad alimentare la fiducia di imprese e famiglie".