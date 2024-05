Banca di Imola al fianco delle famiglie colpite dal maltempo

Banca di Imola torna in campo al fianco di famiglie, imprese e agricoltori danneggiati dall’alluvione che, nei giorni scorsi, ha interessato anche il circondario. In seguito alla straordinaria ondata di maltempo che si è abbattuta, mercoledì 15 maggio, in particolare sul territorio di Mordano, dove pioggia e grandine hanno invaso le strade, l’istituto di credito ha stabilito di mettere a disposizione finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose per tutti coloro che entro il 30 giugno 2025 attesteranno di aver subito danni da maltempo. I finanziamenti saranno disponibili sotto forma di apertura di credito in conto corrente, finanziamenti chirografari per investimenti e finanziamenti ipotecari.

"Dopo gli eccezionali interventi del 2023 a sostegno delle famiglie e delle imprese duramente colpite dall’alluvione, Banca di Imola conferma, con questo intervento approvato tempestivamente, la propria particolare sensibilità ed attenzione per il territorio e per i propri cittadini – commentano dall’istituto di credito –, in un momento in cui la nostra comunità è ancora una volta messa a dura prova dagli eventi atmosferici".

Oltre che quanti abitano Mordano, dove i danni maggiori li ha riportati la biblioteca comunale, lo speciale finanziamento riguarda anche famiglie, imprese a agricoltori dei vicini comuni di Solarolo e Castel Bolognese, entrambi già in provincia di Ravenna.