Banditi sul territorio concorsi pubblici per infermieri

Anche l’Ausl di Imola, così come accade a Bologna, ha attivato concorsi pubblici per la figura professionale dell’infermiere: i bandi sono stati pubblicati lo scorso 22 novembre e ci si potrà iscrivere fino al 30esimo giorno dopo la pubblicazione il Gazzetta Ufficiale.

"Come organizzazione sindacale intendiamo dare il nostro contributo alla preparazione dei candidati con lezioni per approfondire i temi oggetto del concorso sia per quanto riguarda la prova scritta che orale – spiegano dalla Fp Cgil –. Le lezioni di approfondimento si terranno online e anche i materiali forniti saranno distribuiti in formato digitale. Conosciamo molto bene la carenza di personale infermieristico nelle nostre Ausl: una figura che non si reperisce facilmente sul mercato del lavoro tanto che in altre regioni sono intervenuti o interverranno infermieri provenienti da altre zone del mondo. Le notizie che ci arrivano da chi opera nei diversi presidi sanitari sono allarmanti con riduzioni dei servizi offerti alla cittadinanza. Per questo motivo – conclude il sindacato – la richiesta costante sui tavoli di trattativa è di coprire le carenze di organico".

Per informazioni contattare

Fp Cgil Imola, Giuliano 3357834199 – Maurizio 3454447342.