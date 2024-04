Bimba nasce nel parcheggio: "Un grande lavoro di squadra"

Partorire direttamente dal parcheggio del pronto soccorso dell’ospedale, in un giorno di festa, all’alba del 25 aprile. È quanto successo ieri mattina a Sara, signora imolese. Nella notte le si erano rotte le acque. Iniziava ad avere continue contrazioni e così il compagno, Alan, ha chiamato l’ospedale. Una volta però arrivati nel parcheggio dell’ospedale S. Maria della Scaletta di Imola la piccola Giorgia ha iniziato a spingere ancora di più. Così tanto da chiamare il personale sanitario e invitarlo a scendere in strada.

La dottoressa Carlotta Cani, insieme alle ostetriche Beatrice Donattini ed Eleonora Bevoni e all’aiuto del personale del pronto soccorso e del 118, sono subito accorsi e hanno capito che non c’era tempo per salire nel reparto. Da qui il parto in strada, alle 7.50, tra le auto parcheggiate. "In ambulanza o al pronto soccorso può capitare, ma nel parcheggio proprio, all’aperto, non mi era mai capitato. È stata una emozione fortissima per tutti", racconta la dottoressa Cani.

Giorgia perciò è venuta alla luce nel parcheggio, "ha pianto subito ed è in perfetta salute. Un momento pazzesco", prosegue la ginecologa Cani. Una volta completata la procedura il folto gruppo sceso in strada si è spostato in reparto per tutti gli accertamenti del caso. "Una situazione veramente bella e unica. Eravamo tutti increduli di quanto fosse successo. Il neo papà e la neo mamma sono stati bravissimi. Per lei si trattava anche del primo figlio e ha fatto tutto così veloce", spiega ancora la Cani.

Sul posto anche il pediatra Paolo Bottau. Un vero e proprio lavoro di squadra che il personale medico non dimenticherà facilmente, dai più esperti ai più giovani. "È funzionato veramente tutto bene, siamo stati tutti pronti per la situazione che si era presentata. Una vera equipe affiatata e capace, ringrazio tutti i colleghi".

Una gioia quindi enorme per la nuova famiglia imolese che ha ricevuto un grande supporto da parte del personale sanitario. Un 25 aprile che si è trasformato così in un giorno di festa doppio. "Da ginecologa è sempre bello quando nasce un bambino o una bambina, ma vedere un lavoro di squadra del genere mi rende ancora più felice", conclude la dottoressa Cani. Anche l’azienda Usl di Imola, attraverso i propri social, ha voluto condividere la propria gioia: "Buon 25 aprile. Festeggiamo con un bellissimo parto nel parcheggio del pronto soccorso. Un abbraccio particolare e forte a mamma Sara e papà Alan che sono raggianti".