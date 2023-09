Bloccati e denunciati Dalla vodka ai trapani, un bazar nel bagagliaio

Nel portabagagli di quell’auto presa a noleggio, una Fiat 500L, c’era un po’ di tutto: arnesi da lavoro, attrezzature da motocross e un discreto quantitativo di alcolici. E così quando i carabinieri li hanno fermati durante un controllo stradale, e loro non hanno saputo giustificare la provenienza della merce, li hanno denunciati a piede libero per ricettazione. Protagonisti della vicenda, avvenuta nei giorni scorsi a Dozza, due campani di 48 e 53 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine e con precedenti specifici.

Come accennato all’inizio, i due sono stati fermati dai militari dell’Arma per un normale controllo. Al momento di aprire il portabagagli dell’auto per farlo esaminare da vicino dai carabinieri, ecco la sorpresa. A bordo c’erano nell’ordine: una moto motosega elettrica; casco, guanti e parastinchi da motociclista; un decespugliatore; sei bottiglie di gin, undici di vodka, sei di vermuth e altrettante di brandy. E ancora: un soffiatore a motore per foglie, una smerigliatrice e un trapano con relativi accessori.

Tutta la merce era stata, come detto, stipata nel portabagagli dell’auto presa a noleggio. Immediata è scattata la denuncia a piede libero per i due, che vista la provenienza non chiarita della grande mole di materiale che si sospetta sia stato portato via dal garage di qualcuno, dovranno rispondere appunto di ricettazione.