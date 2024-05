Anche il Bologna in Autodromo per le qualifiche del Gran premio di F1 a Imola

Imola (Bologna), 18 maggio 2024 – Ci sono anche i giocatori del Bologna, freschi di qualificazione in Champions League, ad assistere alle qualifiche per il Gran premio di Formula 1 del made in Italy e dell’Emilia-Romagna in corso all’Autodromo di Imola.

Il Bologna al completo con Giancarlo Minardi, presidente di Formula Imola, al centro, e il sindaco di Imola, Marco Panieri, a destra (foto Isolapress)

La squadra rossoblu, guidata da Joshua Zirkzee, Lewis Ferguson, Riccardo Orsolini e Lorenzo De Silvestri, si è presentata in riva al Santerno attorno alle 14.

I calciatori hanno subito imboccato la via del paddock, per poi spostarsi nei box della Racing Bulls, il team di Faenza erede della storica Minardi, dove sono stati accolti dagli applausi.

Il Bologna nei box della Racing Bulls in occasione delle qualifiche del Gran Premio di Formula Uno a Imola

È stato proprio l’allora patron della scuderia, Gian Carlo Minardi, attuale presidente di Formula Imola, ad accogliere il gruppo assieme al sindaco di Imola, Marco Panieri.

I calciatori hanno infine posato per una foto ricordo davanti al totem che ricorda i 30 anni dalla morte di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger.

Alla comitiva si è aggiunto anche un bolognese doc come l’imprenditore Gianluca Vacchi. Lunedì sera il Bologna è impegnato al Dall'Ara contro la Juventus.