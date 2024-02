Bomba di mortaio fatta brillare dai genieri

Bomba di mortaio ritrovata in un terreno durante un’operazione di disboscamento a Monte Calderaro. La segnalazione del residuato bellico è stata fatta ai carabinieri ed è così intervenuto il Nucleo cmd del Genio ferrovieri, su dispozione del comando forze operative Nord di Padova. L’ordigno inesploso è stato riconosciuto come bomba da mortaio da 8 cm HE tedesca, risalente alla Seconda guerra mondiale. La bomba è stata in seguito distrutta mediante brillamento dai genieri in un luogo che hanno ritenuto adatto all’operazione.