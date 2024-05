Boom di presenze a Mordano per la Sagra dell’Agricoltura

Un boom di presenze allo stand gastronomico ha salutato il ritorno, dopo quattro anni, della Sagra dell’Agricoltura di Mordano, che oggi vivrà la sua ultima giornata con il Tractor raduno e l’aia del contadino protagoniste. Un ritorno ben accolto anche da tutte le persone che hanno preso d’assalto lo stand gastronomico nelle prime tre sere di festa, costringendo gli organizzatori a dover allestire altri tavoli all’esterno dello stand per poter mettere a sedere tutti.

Il bel clima delle prime sere ha aiutato e permesso così a tantissimi mordanesi, e non solo, di ritornare a festeggiare in una manifestazione che mancava da quattro anni. Il tutto per il ritrovato sorriso del patron Renato Folli, lo storico organizzatore della manifestazione che quest’anno si è aperta ancora di più ai tanti ragazzi e ragazze delle scuole ma anche delle società sportive.

Tantissimi sono infatti i ragazzi che servono ai tavoli e che nella giornata di giovedì hanno vissuto un bellissimo pomeriggio di sport, seguiti dagli istruttori delle società sportive intervenute. Giovedì sera è andato in scena il convegno sul Progetto Agrometeo, promosso dalla Conserve Italia e dedicato all’utilizzo della tecnologie per la digitalizzazione nell’ortofrutta. Oggi ultima giornata con un ricco programma. Alle 9 via al Tractor raduno, con la partenza dal piazzale di Agrintesa, passaggio a Imola e ritorno a Mordano. Sempre alle 9, al campo sportivo, spazio all’Aia del Contadino con gli antichi mestieri e gli animali della fattoria, mentre alle 10 la Messa per ricordare i soci della Sagra defunti. Alle 17 la mostra canina, mentre lo stand gastronomico aprirà alle 12 e nuovamente alle 19 per offrire un ricco menù della tradizione romagnola, con la pasta fatta in casa proveniente dalla cooperativa sociale Botteghe e Mestieri.