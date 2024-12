Borsa di studio in memoria di Manuel

Curti Spa istituisce la borsa di studio Manuel Savoca in memoria del 17enne di Casola Valsenio, studente dell’Alberghetti, scomparso la scorsa estate n un incidente stradale nei giorni in cui stava svolgendo un tirocinio curriculare nella stessa azienda di Castel Bolognese. Obiettivo dell’iniziativa è riconoscere e promuovere il merito scolastico e il valore delle relazioni umane.

Per il 2024, saranno assegnate tre borse di studio del valore di mille euro ciascuna, destinate agli studenti del 4° e 5° anno degli indirizzi tecnici dell’Iti Alberghetti. Gli studenti interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti: una media complessiva non inferiore a 8/10 negli ultimi due anni scolastici (2022-23 e 2023-24), inclusi i voti di condotta; dimostrare un comportamento positivo e collaborativo verso i compagni e l’intera comunità scolastica, riflettendo lo spirito e i valori di Savoca. Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 dicembre alla segreteria dell’Istituto, via mail o in formato cartaceo.

I vincitori saranno selezionati da una commissione composta da due docenti designati dal dirigente scolastico e da un rappresentante di Curti Spa. La commissione si riserva la possibilità di effettuare un colloquio con i candidati per valutare in modo più approfondito la loro candidatura. L’elenco dei vincitori verrà comunicato entro il 25 dicembre, e le borse verranno consegnate entro gennaio 2025.

"Con questa iniziativa, Curti Spa intende onorare la memoria di Manuel Savoca – spiegano dall’azienda di Castel Bolognese – promuovendo l’eccellenza scolastica e il valore delle relazioni umane tra gli studenti dell’Iti Francesco Alberghetti".