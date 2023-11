Borsa di studio ‘Roberto Nuti’ per le scuole medie

Si è aperta da qualche giorno la quinta edizione della borsa di studio ‘Roberto Nuti’, dedicata al fondatore del Roberto Nuti Group di Castel Guelfo, che mette in palio per la scuola vincitrice un 4mila euro da utilizzare per attività didattiche. Un’opportunità rivolta agli studenti degli istituti secondari di primo grado di tutta Italia con partecipazione gratuita (preiscrizione entro il 23 febbraio 2024 via mail alla segreteria organizzativa redazione @rizomedia.com). Il bando completo è visionabile sul portale web dell’azienda ma il tema dell’elaborato è già noto a tutti: ‘Viaggiare nel domani: la tecnologia e la creatività al servizio del movimento di merci e persone nel mondo futuro’. Per presentare i lavori, da assemblare in gruppo con un minimo di tre allievi, c’è tempo fino al 15 giugno 2024. Come? Con una o più forme espressive a scelta tra testi, video, podcast, pittura, disegno, foto e molto altro. E sarà considerato un elemento di valore la capacità di mettere in evidenza il punto di vista di persone che operano nel campo dei trasporti, nell’uso di mezzi agricoli, nel commercio di ricambi per veicoli industriali o nella costruzione di autocarri, rimorchi e bus.

m.g.