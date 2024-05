Botte fra stranieri a Porta Appia

Discussione a Porta Appia tra due extracomunitari. Uno di loro ha la peggio, colpito da un pugno al volto, e viene portato via in ambulanza. È successo ieri pomeriggio a Imola, a due passi dal centro città, mentre le vie vicine erano affollate di gente. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del comando cittadino e la polizia locale. I militari stanno indagando per capire cosa ha scatenato il litigio tra le due persone coinvolte nella rissa che ha messo in allarme i cittadini che passavano di lì e i residenti.