Bretella da completare, si va avanti. Il Comune stanzia quasi un milione per far partire la progettazione

Qualcosa si muove in vista dell’agognato completamento della Bretella. Nella variazione al programma triennale degli acquisti approdata ieri in commissione Bilancio (domani il via libera in Consiglio comunale) ci sono infatti due importanti provvedimenti relativi appunto alla realizzazione dell’ultimo tratto dell’asse attrezzato. Si tratta di 920mila euro stanziati per l’appalto relativo alla progettazione e alla direzione lavori e di ulteriori 250mila per la valutazione di impatto ambientale. Entrambe le operazioni sono finanziate dal municipio tramite i fondi in arrivo da Autostrade (collegati alla realizzazione della quarta corsia della A14), che dirotterà 18 milioni nelle casse del Comune. Di questi, 14 sono destinati al completamento della Bretella e altri 4 al collegamento della viabilità tra via Emilia e casello (riqualificazione di viale d’Agostino e via Montanara; rotatorie Lughese-Lasie, Lughese-San Prospero e via Emilia-via Zello).

Il progetto per gli ultimi 600 metri mancanti della Bretella, fino a via Punta (di fronte al supermercato Sigma, dove di recente è stata completata la riqualificazione della rotatoria), è ormai noto: due corsie per senso di marcia, in trincea ma "a quota poco al di sotto del piano campagna attuale".

Al momento, la tabella di marcia stilata nei mesi scorsi dalla Giunta prevede che l’ultimo tratto dell’asse Nord-Sud della città sia realizzato in 20 mesi a partire da febbraio 2026, dopo che il prossimo anno e mezzo sarà dedicato alla progettazione vera e propria dell’opera e alla fase degli espropri dei terreni.

Detto che il rischio di ulteriori ritardi è più concreto che mai, condizione imprescindibile per la partenza dell’opera è la conclusione del primo lotto dei lavori in via Salvo D’Acquisto: un cantiere da tre milioni (compresa la rotatoria di via Punta) avviato a inizio 2022 ma rimasto a lungo fermo dopo che l’aumento delle materie prime ha fatto lievitare i costi di un altro milione.

"Quando sento parlare di completamento della Bretella mi scappa da ridere – punge il consigliere di Fratelli d’Italia, Simone Carapia –. Qui prima si fanno le case, poi le strade". E rivolto alla Giunta: "Come diceva il comitato nato qualche anno fa alla precedente amministrazione: ‘Quando la finite la Bretella?’ La rotondina dalla quale avete tolto i paracarri di plastica (in via Punta, ndr) è stato il massimo che siete riusciti a fare. Si è spesa una follia per un’opera mai completata".

Il vicesindaco Fabrizio Castellari replica: "Non condivido la polemica – afferma Castellari –. Questa Giunta ha rimesso a terra il completamento dell’attraversamento nord-sud della città secondo un quadro economico sostenibile. Si stanno ultimando le rotatorie e si lavora alla ridefinizione di un progetto che contempla le risorse messe a disposizione da Autostrade per la quarta corsia dell’A14. Mi sembra si possa essere soddisfatti".