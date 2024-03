Caffè Bologna in ’trasferta’ all’ex Bacchilega

Riprendono vita, da oggi e fino al 15 marzo, gli spazi dell’ex bar Bacchilega chiusi ormai dal 2016. L’attività del vicino Caffè Bologna, impegnato nel rinnovo dei locali, si trasferisce infatti per due settimane nello storico immobile al piano terra del Palazzo municipale.

"I locali vengono concessi considerando che gli spazi dell’ex Bar Bacchilega non sono locati e l’apertura del Caffè Bologna nei locali dell’ex Bar Bacchilega evita un disservizio nei confronti dei cittadini e dei turisti che frequentano il centro di Imola – hanno ricordato nei giorni scorsi dal Comune –. Con la chiusura del Caffè Bologna la piazza Matteotti sarebbe rimasta priva di un punto di ristoro attivo. Inoltre, questa riapertura dell’ex Bar Bacchilega, anche se temporanea, potrebbe essere una buona occasione di visibilità in vista della prossima pubblicazione del bando di gara".

Per l’utilizzo dei locali in questione, il Caffè Bologna pagherà un canone di affitto di mille euro. I consumi, secondo quanto precisato sempre nei giorni scorsi dal Comune, saranno addebitati al termine del periodo a seguito della lettura dei contatori.

"Insieme all’assessore Raffini abbiamo consegnato le chiavi simbolicamente all’attività, che ha scelto di riqualificarsi e per mantenere il presidio della piazza ha chiesto al Comune - con un contratto temporaneo e tutte le procedure necessarie - di mantenere la loro presenza utilizzando un luogo storico e caratteristico quale l’ex Bar Bacchilega – sono state le parole del sindaco Marco Panieri –. Stiamo lavorando per portare nuove attività all’interno del locale e la bella iniziativa di Andrea Vernocchi e di tutto il suo staff, che voglio ringraziare, amplifica l’impegno verso il centro storico, perché hanno scelto di rimanere operativi. Siamo felici e orgogliosi di questa opportunità e a nome di tutti ci teniamo a ringraziarli. Come Amministrazione continueremo a fare la nostra parte con manutenzioni, eventi, cantieri e nuovi provvedimenti che saranno resi noti nelle prossime settimane. L’invito rivolto a tutti è ovviamente di venire in centro e di viverlo in tutte le sue opportunità".