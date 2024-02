Caffè della Rocca Brusaferri vince il bando. C’è un nuovo gestore, arriva dalla Galleria N8

Cambia gestione, dopo molti anni, il Caffè della Rocca. Il contratto di affitto del locale a due passi dal monumento simbolo della città, di proprietà del Comune, era infatti in scadenza. E ieri la commissione giudicatrice di Area Blu ha completato le operazioni per la gara relativa al bando pubblico per concessione dell’immobile, sempre molto frequentato e con un servizio piuttosto apprezzato dalla clientela.

Ad aggiudicarsi la concessione ("In via provvisoria, nelle more della verifica di tutta la documentazione che deve esser presentata", sottolineano dal Municipio) è la ditta imolese Mr Bruce, il cui amministratore unico è Emanuele Brusaferri, titolare della Galleria N.8 di vicolo Troni, in centro storico.

L’offerta di Brusaferri ha ottenuto un punteggio finale di 89. Al secondo posto, la società di Lorenzo Sabbioni, gestore uscente del Caffè della Rocca, con 82,4. Al bando ha partecipato anche la ditta Falchi di Vicenza, che aveva presentato offerta ed era stata ammessa all’apertura delle buste, ma che tuttavia non ha superato il vaglio dell’offerta tecnica.

Ecco dunque i punteggi delle singole valutazioni, che hanno portato alla graduatoria finale. Nella valutazione dell’offerta tecnica (punteggio massimo 80) la ditta Mr Bruce ha ottenuto il punteggio di 69; Caffè della Rocca 80; Falchi 38,55. Dato che per poter essere ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica i concorrenti dovevano ottenere, nella valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio complessivo non inferiore a 50 punti, come detto Falchi non è stata ammessa alla valutazione dell’offerta economica.

Per quanto riguarda quest’ultima, Mr Bruce ha offerto un maxi-rialzo dell’84,64% sull’importo a base di gara, mentre Caffè della Rocca si è fermata a un +10,27%. Va ricordato che il l’aumento percentuale andava offerto sul canone di concessione annuo a base d’asta definito in 26mila euro per un contratto di sei anni rinnovabili per altri sei.

"La commissione giudicatrice ha pertanto proceduto all’aggiudicazione provvisoria alla ditta Mr Bruce – spiegano dal Comune –, dopo aver effettuato una sommatoria dei punteggi ottenuti nella valutazione delle offerte tecnica ed economica proposte dalle due aziende rimaste in gara".

Cosa succede adesso? Al netto di eventuali ricorsi, si procederà con la verifica di tutta la documentazione e poi, se non ci saranno intoppi, all’aggiudicazione definitiva. Prima della sottoscrizione del contratto–concessione verrà richiesto all’aggiudicatario di stipulare fideiussione bancaria, oppure tramite versamento sul c/c intestato ad Area Blu, dell’importo pari a sei mensilità del canone annuale risultante dall’aggiudicazione.

Di sicuro, il prossimo gestore del Caffè della Rocca dovrà fare i conti (nell’immediato forse un disagio, ma nel medio periodo un bel volano per l’attività) con il cantiere destinato a riqualificare in maniera evidente la fortezza cittadina grazie ai fondi del Pnrr e, in misura minore, ai soldi messi a disposizione dal Comune e dai privati attraverso l’Art bonus. I lavori, abbinati al nuovo progetto di illuminazione pubblica portato avanti da Hera e Comune, cominceranno a marzo.