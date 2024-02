Cantiere alla Tozzona. Campi già in costruzione

Entrano nel vivo i lavori nell’area verde attorno alla Tozzona. Dopo le opere di cantierizzazione portate avanti nelle scorse settimane, è partita la costruzione dei nuovi campi da padel al coperto in aggiunta a quelli già esistenti.

Frutto di un investimento da 350mila euro, i lavori verranno portati avanti dal centro sociale del quartiere Pedagna, che poi darà in gestione gli spazi alla società sportiva Tozzona tennis park. Il tutto secondo uno schema destinato a essere replicato in futuro, e in un’altra parte dell’area verde, anche per la costruzione della tensostruttura per il calcio a 5 (ma in questo caso l’iter è più indietro) affidata alla Dozzese futsal.

Entrambi gli interventi rientrano nella nuova convenzione firmata, a fine 2023, da Comune e centro sociale La Tozzona in sostituzione della precedente intesa siglata nel 2017. In virtù di quest’ultimo accordo (arrivato a sua volta dopo la sostanziale approvazione lo scorso mese di luglio degli interventi edilizi e seguito dal rilascio del permesso di costruire), il centro sociale La Tozzona "è autorizzato a realizzare strutture e impianti ad uso sportivo nelle aree previste", recita la convenzione.

In particolare, il via libera riguarda la costruzione, che si annuncia particolarmente veloce, dei già citati due nuovi campi da padel al coperto con collegamento agli esistenti per una superficie utile massima di 740 metri quadrati. Nella nuova convenzione, il Comune dà anche l’ok di massima alla realizzazione di struttura fissa per il calcio a 5 per una superficie utile massima di 1.600 metri quadrati, più relativa ristrutturazione o nuova costruzione di spogliatoi e magazzini a servizio del campo da calcio a 5 per una superficie utile massima di 300 mq. Contestualmente a tale tensostruttura, che sorgerà non distante da quella attuale, il centro sociale dovrà portare avanti anche l’annunciato ampliamento del parcheggio pubblico, con realizzazione di almeno 16 posti auto.

Sempre in base alla nuova convenzione, il centro sociale Tozzona si impegna a "sostituire gli alberi abbattuti entro dodici mesi dalla data di deposito della Scea (Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, ndr)" relativa alla costruzione dei campi da padel, con "nuove alberature autoctone" da concordare con Area Blu. Il centro sociale, o comunque la società sportiva che si farà carico dell’operazione per prendere poi in gestione la nuova tensostruttura, dovrà poi "spostare le porte del campo da calcio esistente in area esterna a quella in concessione nonché a livellare il terreno al fine di renderlo agibile e funzionale, prima dell’inizio dei lavori" per il nuovo campo da calcio a 5 coperto.

Altro compito che spetterà ai responsabili della gestione della nuova area è quello di "curare la manutenzione e pulizia – si legge ancora nell’accordo –, nonché a garantire l’accessibilità e fruibilità pubblica di tutte le aree e immobili oggetto di concessione d’uso".