Cantierone in via Selice. Disagi per gli automobilisti fra code e rallentamenti

Code, rallentamenti e disagi hanno accompagnato ieri l’apertura dell’atteso cantierone di via Selice. L’importante arteria di collegamento tra il centro città e l’autostrada sarà infatti teatro, nelle prossime settimane, di due importanti lavori. Da un lato, fino al 30 agosto, Rfi realizzerà interventi di manutenzione straordinaria del ponte su cui corrono i binari della Bologna-Castel Bolognese e che sovrasta uno degli assi stradali più importanti per il collegamento delle zone nord e sud della città. Due le fasi di lavoro: la prima, fino al 4 agosto, durante la quale il sottovia resterà aperto e la viabilità garantita a senso unico alternato; la seconda, dal 5 al 30 agosto, in regime di chiusura totale. L’investimento di Rfi è di 300mila euro.

Nei prossimi due mesi, sempre in via Selice, andranno avanti anche i lavori di Hera (piano da 1,5 milioni) per l’ampliamento del teleriscaldamento, con la dismissione dell’attuale centrale termica a gas naturale a servizio del quartiere. L’intervento, progettato e diretto da HeraTech, avrà effetti anche positivi in termini di riqualificazione urbana, con la rimozione del container e della canna fumaria a servizio dell’attuale centrale termica a caldaie in via Molino Vecchio. Il cantiere interesserà il tratto di via Selice compreso dall’incrocio con via XXV Aprile a quello con via del Lavoro e una porzione dell’area di parcheggio all’incrocio compreso tra via Selice e via del Lavoro, utilizzata per lo stoccaggio di materiali e attrezzature. Prevista la posa di una doppia condotta luna 650 metri, motivo per il quale si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità. Detto che sarà sempre garantito il passaggio ai residenti, così come il transito dei pedoni e delle bici a mano sul marciapiede da un lato o dall’altro a seconda dell’evoluzione del cantiere, da ieri al 4 agosto via Selice sarà a senso unico direzione autostrada nel tratto tra XXV Aprile e via del Lavoro. Via Poiano e via Treves restano aperte ed è consentita solo la svolta a destra. Il traffico proveniente da Nord viene deviato in via del Lavoro e Turati.

Dal 5 agosto al 30 agosto via Selice sarà chiusa da via Resistenza a via del Lavoro in entrambe le direzioni. Il traffico veicolare proveniente da Nord sarà deviato in via del Lavoro e via Turati. Il traffico della circonvallazione direzione autostrada sarà deviato sulla via 1°Maggio. Per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate, per tutto il periodo del cantiere chi arriva da Nord sarà deviato su via Lasie-1°Maggio; chi arriva dalla circonvallazione sarà deviato su via 1°Maggio-Lasie. La scelta di far svolgere questi lavori nel periodo estivo è stata motivata dal Comune proprio con la necessità di ridurre per quanto possibile i disagi per gli automobilisti.